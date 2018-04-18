Число погибших в ДТП в Москве в этом году снизилось почти на 20 процентов. В Центре организации дорожного движения считают, что ситуация улучшилась благодаря камерам наблюдения, новым схемам движения и дополнительной подсветке на пешеходных переходах. Тем не менее на столичных дорогах есть участки, где нужно быть особенно внимательными.

Число погибших в ДТП в Москве в этом году снизилось почти на 20 процентов. В Центре организации дорожного движения считают, что ситуация улучшилась благодаря камерам наблюдения, новым схемам движения и дополнительной подсветке на пешеходных переходах. Тем не менее на столичных дорогах есть участки, где нужно быть особенно внимательными.Самым опасным перекрестком в Москве считается пересечение Каширского шоссе и Шипиловской улицы. За три года здесь погибли 74 человека.— Движение, конечно, не особо хорошее.— Почему, что неудобно?— Цикличность светофоров очень маленькая! Если побольше было бы — можно было бы и проезжать. Не хватает — 4-5 машин проезжает, и потом останавливается все!Вот одна из последних аварий: молодые люди как раз решили проскочить на красный свет. Автомобиль столкнулся с другой машиной. Два человека скончались на месте.Еще один печально известный перекресток — пересечение Варшавского шоссе и Сумской улицы. В прошлом году фура там протаранила две легковушки и загорелась. Огонь моментально перекинулся на соседние машины.На этом перекрестке за минувший год произошло 12 серьезных аварий. Казалось бы, есть светофоры, дорожные знаки, разметка, но некоторые водители почему-то не обращают на них внимания.— Здесь много аварий — вот именно на этом перекрестке! Правила не соблюдают или светофор плохо работает — даже не знаю, из-за чего. Вроде перекресток такой несложный! Часто — раз в месяц здесь точно аварии бывают. Может, даже чаще!В ЦОДД назвали около 100 аварийных очагов, где за год произошло больше трех одинаковых ДТП. Среди них есть настоящие бермудские треугольники — как правило, на выездных магистралях и на улицах с тремя и более полосами."Люди часто путаются, часто сложно определить, какое из направлений является главным, где нужно уступить дорогу, где ходят пешеходы. Поэтому технически, чем больше мы расширяем перекресток в городе, тем сложнее его регулировать. И по закону больших чисел там, конечно, случаются аварии", — говорит руководитель экспертного центра "Пробок.Нет" Александр Шумский.Настоящие рекордсмены по числу аварий — МКАД и Третье транспортное кольцо, особенно на тех участках, где сливаются разные потоки."Например, съезды с Третьего кольца на Варшавское, Ярославское шоссе и другие подобные развязки. Проблема в том, что там нет полос разгона", — говорит автоэксперт Сергей Радько.Пешеходы тоже провоцируют аварии. Пересечение Ленинского и Ломоносовского проспектов: в прошлом году здесь произошло аж 30 аварий, но люди все равно бегут на красный.— Водители ругаются на нас, кричат. А мы тут с колясками, с детьми — прыгаем, скачем. Очень тяжелый переход тут.И все же Москва на сегодня считается одним из самых безопасных городов России по уровню аварийности."Мы сейчас находимся по уровню аварийности примерно на уровне Германии. Нам еще, конечно, есть к чему стремиться, но ежегодно у нас количество погибших минимум на 15 процентов падает", — говорит пресс-секретарь ЦОДД Москвы Анастасия Писарь.В прошлом году на столичных дорогах погибло около 400 человек — это в два раза меньше, чем было, например, 10 лет назад.