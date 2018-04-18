Суд Великобритании выясняет причины трагедии, которая произошла на пасхальной ярмарке в Эссексе 24 марта 2016 года. В тот злополучный день из-за сильного порыва ветра ребенок улетел вместе с батутом и погиб от ударов о дерево и забор.

Суд Великобритании выясняет причины трагедии, котораяпроизошла на пасхальной ярмарке в Эссексе 24 марта 2016 года. В тот злополучныйдень из-за сильного порыва ветра ребенок улетел вместе с батутом и погиб отударов о дерево и забор.ЧП случилось на глазах у отца, бабушки, тети и младшейсестры девочки. Ветер понес батут-замок вниз по холму. Отец малышки пытался егодогнать, но безрезультатно. Сначала аттракцион влетел в дерево, а затем столкнулсяс забором.Когда мужчина добежал до батута, он никак не мог найтивход в сдувшуюся конструкцию. Девочку отвезли в больницу, но врачи не смоглиспасти ее жизнь, сообщает издание The Telegraph.Несмотряна то, что трагедия произошла два года назад, процесс тянется до сих пор.Работников ярмарочной площади обвиняют в непредумышленном убийстве понеосторожности. В свою очередь они утверждают, что нормально закрепили аттракцион,а произошедшее было просто несчастным случаем.Dni.Ru писали о том, что четверо малышей попали в больницу после урока физкультуры в одном из детских учреждений Москвы. Воспитательница напоила страдающих от жажды ребят растворителем "Уайт-спирит". Следственный комитет уже начал проверку по факту отравления детей. Состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает.Ранеев подмосковном Подольске скончался десятилетний мальчик. По предварительнымданным, ребенок отравился неизвестной жидкостью во время прогулки: он нашел наулице бутылку из-под лимонада и выпил содержимое. Мальчика доставили вбольницу, но спасти его не удалось. По факту происшествия проводится проверка.