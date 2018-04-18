Суд Великобритании выясняет причины трагедии, которая
произошла на пасхальной ярмарке в Эссексе 24 марта 2016 года. В тот злополучный
день из-за сильного порыва ветра ребенок улетел вместе с батутом и погиб от
ударов о дерево и забор.
Суд Великобритании выясняет причины трагедии, которая
произошла на пасхальной ярмарке в Эссексе 24 марта 2016 года. В тот злополучный
день из-за сильного порыва ветра ребенок улетел вместе с батутом и погиб от
ударов о дерево и забор.
ЧП случилось на глазах у отца, бабушки, тети и младшей
сестры девочки. Ветер понес батут-замок вниз по холму. Отец малышки пытался его
догнать, но безрезультатно. Сначала аттракцион влетел в дерево, а затем столкнулся
с забором.
Когда мужчина добежал до батута, он никак не мог найти
вход в сдувшуюся конструкцию. Девочку отвезли в больницу, но врачи не смогли
спасти ее жизнь, сообщает издание The Telegraph.
Несмотря
на то, что трагедия произошла два года назад, процесс тянется до сих пор.
Работников ярмарочной площади обвиняют в непредумышленном убийстве по
неосторожности. В свою очередь они утверждают, что нормально закрепили аттракцион,
а произошедшее было просто несчастным случаем.
Dni.Ru писали о том, что четверо малышей попали в больницу после урока физкультуры в одном из детских учреждений Москвы. Воспитательница напоила страдающих от жажды ребят растворителем "Уайт-спирит". Следственный комитет уже начал проверку по факту отравления детей. Состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает.
Ранее
в подмосковном Подольске скончался десятилетний мальчик. По предварительным
данным, ребенок отравился неизвестной жидкостью во время прогулки: он нашел на
улице бутылку из-под лимонада и выпил содержимое. Мальчика доставили в
больницу, но спасти его не удалось. По факту происшествия проводится проверка.