Басманный суд Москвы до середины июля оставил под домашним арестом художественного руководителя Гоголь-центра, режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

Басманный суд Москвы до середины июля оставил под домашним арестом художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.Как передает "Интерфакс", такой вердикт вынес судья Артур Карпов, который удовлетворил ходатайство следствия и продлил режиссеру домашний арест до 19 июля 2018 года.На такой же срок Карпов продлил аналогичную меру пресечения и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.До 24 мая под домашним арестом будет пребывать и бывший генеральный директор автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрий Итин.Что касается экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, то суд также пошел навстречу просьбам следствия и оставил подсудимого в следственном изоляторе до 19 июня, несмотря на его жалобу об ухудшении условий содержания в СИЗО и переселение к ворам и наркоманам.В мае 2017 года в московском театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении государственных средств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".В рамках возбужденного уголовного дела в следственный изолятор были помещены бывший бухгалтер Нина Масляева и Малобродский. Генеральный директор студии Юрий Итин и сам Серебрянников были помещены под домашний арест.