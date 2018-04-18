Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что финал Кубка России, который должен пройти 9 мая, никто не собирается переносить из Волгограда. Ранее появилась информация о возможном переносе матча по просьбе представителей МВД, опасающихся возможных беспорядков в День Победы.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что финал Кубка России, который должен пройти 9 мая, никто не собирается переносить из Волгограда. Ранее появилась информация о возможном переносе матча по просьбе представителей МВД, опасающихся возможных беспорядков в День Победы."Последний раз мы говорили в прошлую пятницу с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым, который подтвердил дату и место проведения финала Кубка России — 9 мая в Волгограде", — приводит слова Прядкина ТАСС.Напомним, что 18 апреля будут проведены два полуфинала Кубка России, в которых встретятся московский "Спартак" и "Тосно", а также курский "Авангард" и ярославский "Шинник".