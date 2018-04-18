Совещание общественной экологической организации ЭкоСила50 в Балашихе, посвященное ситуации вокруг мусорных свалок в Подмосковье, сорвали лже-террористы.

Совещание общественной экологической организации "ЭкоСила50" в Балашихе, посвященное ситуации вокруг мусорных свалок в Подмосковье, сорвали лже-террористы.Как сообщает сайт активистов, анонимы сообщили о минировании, пришлось эвакуироваться. На место приехали кинологи.Движение "ЭкоСила50" организовал гражданский активист-эколог Анатолий Баташев, который принимал участие в закрытии подмосковного мусорного полигона в Кучине.Полигон в Кучине был закрыт 23 июля 2017 года по решению властей региона. О проблеме стало известно в июне того же года, когда в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" жители Балашихи пожаловались президенту России на разросшуюся до жилых домов свалку.