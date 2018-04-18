Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Перово и Восточный установили факты фиктивной постановки 19 иностранных граждан на миграционный учет...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Перово и Восточный установили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Сотрудники ОМВД России по району Перово установили, что 34-летняя москвичка, проживающая на Новогиреевской улице, за денежное вознаграждение незаконно осуществила постановку 11 иностранных граждан на учет в своей квартире, заведомо зная, что проживать они там не будут.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Восточный установили, что 43-летняя москвичка в своей квартире, расположенной на Главной улице, за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет 8 иностранных граждан, не предоставляя им жилье.По данным фактам дознанием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73