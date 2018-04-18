Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, похитили у находившихся в помещении трех женщин и мужчины денежные средства, мобильный телефон, наручные часы, после чего скрылись...

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 22-летнего и 41-летнего приезжих по подозрению в разбойном нападении.В отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы, что в квартире на Ярцевской улице произошло разбойное нападение. По словам заявительницы, в квартиру ворвались двое неизвестных мужчин, которые, угрожая предметом, похожим на нож, похитили у находившихся в помещении трех женщин и мужчины денежные средства, мобильный телефон, наручные часы, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемых.Следствием УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93