Пытаясь оградить детей от агрессивных действий школьника, учительница стерлитамакской школы Екатерина Альбертовна Першина получила ножевое ранение. Ученик порезал руку одноклассницы в кабинете информатики. После этого он поджег класс. Пострадавшая от ножа подростка преподавательница работает в школе 5 лет учителем информатики. До этого она работала в этой же школе вожатой. Екатерина Першина стала победителем в одной из номинаций на конкурсе Учитель года в 2017 году.

Пытаясь оградить детей от агрессивных действий школьника, учительница стерлитамакской школы Екатерина Альбертовна Першина получила ножевое ранение. Ученик порезал руку одноклассницы в кабинете информатики. После этого он поджег класс.29-летняя учительница встала между разъяренным подростком коррекционного класса и другими учениками, сообщает РИА Новости. Пострадавшая от ножа подростка преподавательница работает в школе 5 лет учителем информатики. До этого она работала в этой же школе вожатой. Екатерина Першина стала победителем в одной из номинаций на конкурсе "Учитель года" в 2017 году.После поножовщины в школе в клиническую горбольницу поступили четверо пострадавших: учительница, одноклассница зачинщика произошедшего, он сам и еще одна школьница. Учительница успешно прооперирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Четвертой пострадавшей стала девочка, неудачно выпрыгнувшая из окна второго этажа, когда в школе сработала пожарная сигнализация.У палаты подростка выставлено полицейское наблюдение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Еще одно дело возбуждено по халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Известно, что по поводу агрессивного поведения сорвавшегося до поножовщины 17-летнего подростка уже были обращения в органы профилактики.Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова считает, что главная задача сейчас – это снять психоэмоциональное напряжение всех учащихся в школе. 19 апреля их перед первым звонком на урок со словами "Доброе утро" будет встречать директор школы. В учебном заведении и в больнице, где лежат пострадавшие, также будут работать десять опытных психологов.