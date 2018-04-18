У злоумышленника были обнаружены пневматический пистолет, наручники, а также свертки с наркотическим средством. Общий вес изъятого наркотика составил около 5 кг...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с инспекторами ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали 34-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе отработки оперативной информации полицейские задержали подозреваемого на 74 км МКАД. Им оказался ранее судимый мужчина, временно проживающий в Подмосковье.При досмотре автомобиля оперативники обнаружили и изъяли 2 пакета с веществом неизвестного происхождения в виде порошка. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 2 килограммов.Позже в съемной комнате, где проживал подозреваемый, были обнаружены и изъяты пневматический пистолет, двое наручников, электронные весы, кофемолка и 3 полимерных свертка с веществом, которое, согласно проведенному исследованию, также признано наркотическим средством – героином, массой около 3 килограммов.Общий вес изъятого наркотика составил около 5 килограммов.Следствием УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56