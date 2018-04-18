На территории области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в результате которого 2 человека травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека травмированы. Выявлено 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Ковровский районПо предварительной информации, 17.04.2018 г. в 20:15 в д. Ручей на 46 км автодороги «Хохлово-Камешково-Ручей» на перекрестке с автодорогой «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя» водитель автомобиля УАЗ-220695-04, 1956 г.р., при выполнении маневра поворота налево совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя, 1997 г.р., который двигался по главной дороге в прямом направлении. В результате ДТП пострадали: водитель а/м ВАЗ-21099, диагноз: ЧМТ, СГМ, перелом левой руки, ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир а/м ВАЗ-21099, 1996 г.р., диагноз: ЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – амбулаторно.