Татьяна Васильева советует не любить мужчин больше, чем себя. Почему актриса пришла к такому выводу, какую роль в ее судьбе сыграл режиссер Плучек, что связывает с Никасом Сафроновым и почему она не может видеть своих внуков, Татьяна Васильева откровенно рассказала в программе Судьба человека.

Актриса Татьяна Васильева в гостях программы "Судьба человека" призналась Борису Корчевникову: она поняла, что нельзя мужчин любить больше, чем себя.Актриса дважды была замужем, причем, за мужчинами, которыми были очарованы миллионы советских женщин. Но теперь она говорит: "Я не знаю, что такое женщина, которая замужем, и как это должно быть". И это – несмотря на то, что после выхода на экраны фильма "Самая обаятельная и привлекательная", где Васильева сыграла Сусанну, зрители были уверены: она-то точно знает, как правильно выстраивать отношения с мужчинами.Однако в жизни самой Васильевой гладкой семейной жизни не получилось. В первого мужа — актера Анатолия Васильева Татьяна влюбилась, еще будучи студенткой. Она несколько лет добивалась взаимности, поскольку поначалу он не обращал на нее никакого внимания.Но в итоге отношения сложились, они поженились и прожили вместе 13 лет. В браке родился сын Филипп. А потом она сильно влюбилась в Георгия Мартиросяна. Развод с Васильевым был тяжелым, но и с Мартиросяном отношения долго не продлились.Теперь Васильева признает: чувства к нему были наваждением, и закончилось все тяжело. "Меня подвела эта так называемая любовь. Я разрушила все. Свою предыдущую семью, которая ни в чем не виновата передо мной. Я оставила сына без отца. Я "кинула" великого режиссера. Ради "ничего", — говорит актриса.По какой причине пошла в актрисы, какую роль в судьбе сыграл режиссер Валентин Плучек, что связывает с Никасом Сафроновым и почему она не может видеть своих внуков, Татьяна Васильева откровенно рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".