В Белом доме происходит что-то странное. Судя по всему, администрация
Дональда Трампа не знает за что хвататься – то ли вводить новые санкции против
России, то ли бросаться в объятия к северокорейскому лидеру.
В Белом доме происходит что-то странное. Судя по всему, администрация
Дональда Трампа не знает за что хвататься – то ли вводить новые санкции против
России, то ли бросаться в объятия к северокорейскому лидеру.
Вашингтон уведомил Москву, что пока не будет вводить новые антироссийские
санкции. Почему Трамп передумал продолжать наказывать Россию, известно лишь ему
самому, но надо отметить, что в последние дни в Белом доме творится необъяснимое.
В воскресенье, 15 апреля постоянный представитель США при
ООН Никки Хейли с уверенностью в голосе заявила, что грядут новые санкции в
отношении России из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в
понедельник. Однако никаких санкции введено не было ни в понедельник, ни во вторник.
Как пояснил журналистам газеты The New York Times глава
Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу, Хейли не
была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила
позицию относительно введения новых санкций. Советник признался, что все происходящее
в Белом доме в последние дни ни что иное, как временная путаница. Также
появилась информация о том, что Трамп решил отложить новые санкции, поскольку
не уверен в их необходимости.
Не исключено, что внимание команды Трампа, да и его самого
переключилось на другую тему: сегодня стало известно, что кандидат в
госсекретари и экс-директор ЦРУ Майк Помпео в начале апреля тайно встречался в
Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Эта поездка стала частью
подготовки прямых переговоров лидеров непримиримых стран. Последний раз такие
переговоры между двумя странами проходили в 2000 году – тогда встречались госсекретарь
США Мадлен Олбрайт и тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир.
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может произойти уже до конца
мая. Сам Трамп говорил журналистам, что рассматривает пять возможных мест для проведения
переговоров. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила,
что Трамп не общался напрямую с северокорейским лидером. По мнению
корреспондентов из пресс-пула Белого дома, в этом вопросе тоже могла произойти
путаница.
Дело в том, что на выходе Трампа из Белого дома после переговоров
с японским премьер-министром Кобо Абэ, журналисты начали выкрикивать вопросы, в
том числе поинтересовались, говорил ли глава администрации США по телефону с
Ким Чен Ыном. Трамп повернулся к ним и произнес "да", но было
непонятно, на какой из вопросов он ответил. Тем не менее в американских СМИ
появились сообщения, что лидеры двух стран пообщались напрямую.