В Белом доме происходит что-то странное. Судя по всему, администрация Дональда Трампа не знает за что хвататься – то ли вводить новые санкции против России, то ли бросаться в объятия к северокорейскому лидеру.

В Белом доме происходит что-то странное. Судя по всему, администрацияДональда Трампа не знает за что хвататься – то ли вводить новые санкции противРоссии, то ли бросаться в объятия к северокорейскому лидеру.Вашингтон уведомил Москву, что пока не будет вводить новые антироссийскиесанкции. Почему Трамп передумал продолжать наказывать Россию, известно лишь емусамому, но надо отметить, что в последние дни в Белом доме творится необъяснимое.В воскресенье, 15 апреля постоянный представитель США приООН Никки Хейли с уверенностью в голосе заявила, что грядут новые санкции вотношении России из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже впонедельник. Однако никаких санкции введено не было ни в понедельник, ни во вторник.Как пояснил журналистам газеты The New York Times главаНационального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу, Хейли небыла своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменилапозицию относительно введения новых санкций. Советник признался, что все происходящеев Белом доме в последние дни ни что иное, как временная путаница. Такжепоявилась информация о том, что Трамп решил отложить новые санкции, посколькуне уверен в их необходимости.Не исключено, что внимание команды Трампа, да и его самогопереключилось на другую тему: сегодня стало известно, что кандидат вгоссекретари и экс-директор ЦРУ Майк Помпео в начале апреля тайно встречался вПхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Эта поездка стала частьюподготовки прямых переговоров лидеров непримиримых стран. Последний раз такиепереговоры между двумя странами проходили в 2000 году – тогда встречались госсекретарьСША Мадлен Олбрайт и тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир.Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может произойти уже до концамая. Сам Трамп говорил журналистам, что рассматривает пять возможных мест для проведенияпереговоров. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила,что Трамп не общался напрямую с северокорейским лидером. По мнениюкорреспондентов из пресс-пула Белого дома, в этом вопросе тоже могла произойтипутаница.Дело в том, что на выходе Трампа из Белого дома после переговоровс японским премьер-министром Кобо Абэ, журналисты начали выкрикивать вопросы, втом числе поинтересовались, говорил ли глава администрации США по телефону сКим Чен Ыном. Трамп повернулся к ним и произнес "да", но былонепонятно, на какой из вопросов он ответил. Тем не менее в американских СМИпоявились сообщения, что лидеры двух стран пообщались напрямую.