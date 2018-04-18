Соединенные Штаты, после серии выпадов в адрес России, благоразумно решили не усугублять ситуацию. В среду, 18 апреля, Госдепартамент уведомил российское посольство об отмене готовящихся санкций, которые были анонсированы несколько дней назад. Во всяком случае пока. Но подобный демонстративный отказ от продолжения санкционной агрессии явно говорит о том, что в Вашингтоне сели, как следует пораскинули мозгами и наконец поняли: дразнить русского медведя может быть себе дороже.

Соединенные Штаты, после серии выпадов в адрес России, благоразумно решили не усугублять ситуацию. В среду, 18 апреля, Госдепартамент уведомил российское посольство об отмене готовящихся санкций, которые были анонсированы несколько дней назад. Во всяком случае пока. Но подобный демонстративный отказ от продолжения санкционной агрессии явно говорит о том, что в Вашингтоне сели, как следует пораскинули мозгами и наконец поняли: дразнить русского медведя может быть себе дороже.Происходящее в администрации Дональда Трампа можноохарактеризовать одним словом – хаос. Из уст чиновников Белого домапериодически звучат взаимоисключающие заявления, многие из которых позжеприходится опровергать. Впрочем, грешит таким подходом и сам 45-й президентСША. Сегодня он говорит одно, а завтра из его уст (или с аккаунта в"Твиттер") звучат кардинально противоположные по смыслу заявления.Иногда разница между ними и вовсе сводится к часам или даже минутам.Очередная неприятная ситуация в администрации Трампаслучилась накануне. Постпред США в ООН Ники Хейли пару дней назад сделалазаявление о подготовке новых санкций против России. Была названа дажеконкретная дата их введения – 16 апреля. При этом не прошло и двух недель смомента обнародования списка из 38 российских физических и юридических лиц,которые попали под новые экономические ограничения.Очередное издание антироссийских санкций, как писали СМИ,должно было включать ряд мер: ограничения в отношении компаний, которые якобыпомогают Сирии создавать химическое оружие, плюс меры против Сбербанка и ВТБ,российского суверенного госдолга, а также отключение Москвы от международнойсистемы межбанковских финансовых каналов связи SWIFT.Затем в Вашингтоне внезапно переиграли ситуацию. Всехподробностей мы не знаем, но, как писала влиятельная газета The WashingtonPost, американский лидер был очень зол, когда узнал о подготовке очередных санкций. Источник издания в столице Соединенных Штатовзаявил, что президент не пойдет на новые ограничения в отношении России"без очередного провокационного шага со стороны Москвы"Почему же вамериканском руководстве сдали назад? Отчасти дело в том, что "ковбойские наскоки" ввиде санкций уже порядком утомили саму американскую элиту. Вернее, ту еечасть, которая еще в состоянии применять здравый подход к оценке столь тонкойматерии, как российско-американские отношения.В минфине США встрепенулись изаявили, что возможные ограничения против российского госдолга приведут кнегативным последствиям как для американского, так и международного фондовыхрынков. "Санкции могут помешать конкурентоспособности крупных американскихкомпаний, управляющих активами, и потенциально могут повлечь негативныепобочные эффекты для глобальных финансовых рынков", – заявили в ведомстве.Другой чувствительный момент – отношения с Европой. ВСоединенных Штатах не на шутку забеспокоились, что европейские союзники ихне поддержат, а это серьезно ударит по концепции западного единства в действияхпо отношению к России. Причем ударит не только в геополитическом плане, но исоздаст немалые репутационные издержки. Прежде всего для самого Вашингтона,который любит подчеркивать преданность своих европейских сателлитов.Но по большей части Трамп сдал назад из-за жесткой позициисамой России. Давайте вспомним, как развивались события. Последние на сегодняшний день американскиесанкции против нашей страны были объявлены 6 апреля. Наследующий день, 7 апреля, резко обостряется обстановка вокруг Сирии. США, неудосужившись разобраться в ситуации, бросились обвинять Дамаск в применениихимического оружия против боевиков в городе Дума. Доказательств, естественно,никаких не было, но в Вашингтоне принялись бить в барабаны войны, анонсируявоенный удар по арабской республике.Москва дала понять, что последствия дляВашингтона могут быть самые неблагоприятные. В итоге удар по Сирии все-такисостоялся, но, будем честными, больше походил на комариный укус.Ранним утром 14 апреля США иих сателлиты – Великобритания и Франция, выпустили в общей сложности 103 ракеты(по другим данным – 105) по сараям и складам, которые в Вашингтоне"повысили" до центров разработки химоружия. Причем большую часть изэтих ракет, к позору Соединенных Штатов и их союзников, сбила сирийскаяпротивовоздушная оборона, вооруженная советскими системами 30-летней давности.Что касается санкций, то и здесь эффект был довольноскромный: некоторое проседание фондового рынка и умеренное падение национальнойвалюты, которая, впрочем, спустя некоторое время отыграла большую частьпозиций. Вот и весь итоге "ковбойского наскока" на русского медведя.Мишка огрызнулся и чуть не врезал зарвавшемуся Дяде Сэму по зубам.Вероятно, после этого в Вашингтоне сели,успокоились, пришли в себя и крепко призадумались. Стоит ли дразнить Москву,если: а) ее экономику по-прежнему никак не удается "порвать вклочья", и б) если военные авантюры рискуют привести к серьезномуконфликту, но уже не с ослабленной Сирией, а с мощной ядерной державой.Не нужно быть гением аналитики, чтобы понять очевидное: дальнейшее нагнетениеситуации становится не выгодным и даже опасным для самого Вашингтона.Равно как и для президента Трампа. Все-таки предвыборноеобещание об улучшении отношений с Россией никуда не делось, и нынешний главаБелого дома, если он хочет остаться на второй срок (а судя по средств на предвыборную кампанию миллиардер явно не намерен ограничиваться четырьмя годами), должен сделать все возможное, чтобы снизить градус напряженности вотношениях двух стран. Отказ от новых санкций и прекращение бряцанияоружием – правильные шаги в этом направлении.Свою роль сыграла и подготовка Россией ответных санкций. 13апреля в Госдуму внесли законопроект о контрмерах, которые предполагают ряд чувствительных для Вашингтона мер: запретна ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции,приостановку сотрудничества двух стран в атомной отрасли, авиа– и ракетостроении. Кроме того, предлагается ввести ограничение на импортамериканского программного обеспечения. При этом разработанный законодателяминормативно-правовой акт никак не затрагивает простых россиян.В нижней палате законопроект рассмотрят через месяц – 15мая. До этого момента у США есть время подумать, желают ли они дальнейшейраскрутки санкционной истерии, или может быть пора уже сесть за столпереговоров? Американским политикам уже давно необходимо понять одну нехитрую вещь: разговаривать сМосквой языком санкций, запретов и военно-политического давления бесполезно.Видимо, эта простая истина уже начала доходить даже до самых твердолобыхсторонников американской "исключительности".