После поражения московского Спартака в полуфинальном матче Кубка России против Тосно (1:1 и 4:5 по пенальти) тренер красно-белых Массимо Каррера заявил журналистам, что готов к увольнению. Команда не прошла в финал и почти потеряла шансы отстоять прошлогодний титул в чемпионате России.

После поражения московского "Спартака" в полуфинальном матче Кубка России против "Тосно" (1:1 и 4:5 по пенальти) тренер "красно-белых" Массимо Каррера заявил журналистам, что готов к увольнению. Команда не прошла в финал и почти потеряла шансы отстоять прошлогодний титул в чемпионате России.Отвечая после матча на вопрос, не боится ли он, что руководством будут принято решение о его увольнении, Каррера ответил: "Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи – хорошей или плохой"."У нас не было баланса во втором тайме, — цитирует "Спорт-экспресс" слова Карреры про кубковую игру. – Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось".При этом итальянский наставник "красно-белых" отказался резко критиковать Глушакова, который не реализовал отличный момент на последних минутах дополнительного времени и не забил решающий пенальти: "В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. Пенальти – лотерея. И дело не в нем".