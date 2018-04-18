Боинг стремительно теряет высоту. Один из пассажиров транслирует все происходящее в Сети в режиме реального времени. Взорвался двигатель: осколками повредило крыло, фюзеляж. Выбило иллюминатор, куда утянуло женщину. Пассажиры ринулись на помощь и с трудом вернули женщину обратно в салон, но она скончалась от травм. По сообщениям СМИ, дома ее ждали двое детей. Жертв, уверены эксперты, могло быть гораздо больше.

В США у пассажирского самолета прямо в воздухе взорвался двигатель. В результате погибла женщина, много пассажиров пострадало. При этом лайнеру все же удалось совершить аварийную посадку."Боинг" стремительно теряет высоту. Один из пассажиров транслирует все происходящее в Facebook в режиме реального времени. Взорвался двигатель: осколками повредило крыло, фюзеляж. Выбило иллюминатор, куда утянуло женщину. Пассажиры ринулись на помощь и с невероятным трудом вернули женщину обратно в салон, но она скончалась от травм.- Мы вместе с еще одним пассажиром 20 минут пытались вывести ее из состояния клинической смерти. Наших усилий было недостаточно.По сообщениям СМИ, дома ее ждали двое детей. Жертв, уверены эксперты, могло быть гораздо больше.Boeing-737 летел из Нью-Йорка в Даллас, на борту находились около 140 человек.Но катастрофы удалось избежать благодаря женщине-пилоту Тамми Джо Шульц. Именно ее пассажиры благодарят за свое спасение. По словам экспертов, экипаж действительно сработал профессионально."Здесь умение и везение само по себе, — прокомментировал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий. — Потому что оторванные осколки могли бы дальше пойти по хвостовой части, по килю пройтись. Почему два двигателя? Для надежности. Один отказал – другой есть. На одном двигателе самолет может продолжать полет"."Боинг" совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Шокированных пассажиров эвакуировали. Сейчас специалисты выясняют причины инцидента. Известно, что этот борт эксплуатировался больше 17 лет. По предварительным данным, к взрыву могла привести утечка топлива в одном из двигателей.