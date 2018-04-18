В городе Петушки Владимирской области полицейский записал BMW на доверчивого пенсионера Сергея Лукашина, помогавшего ему по хозяйству. Машина сгорела, а в одиночку воспитывающий внуков мужчина вынужден отдавать половину своей небольшой пенсии государству.

В городе Петушки Владимирской областиполицейский записал BMW на доверчивого пенсионера Сергея Лукашина, помогавшего ему по хозяйству. Машина сгорела, а в одиночкувоспитывающий внуков мужчина вынужден отдавать половину своей небольшой пенсиигосударству.Записал на себя BMW 535 Лукашин по просьбе знакомого более 15 лет назад. При этом ни обоплате транспортного налога, ни о необходимости снять с учета сгоревший год спустя автомобиль. Теперь мужчина должен государству астрономическую для него сумму заналог – 250 тысяч рублей. Избавиться от права собственности на давноуничтоженную машину он может, не погасив долг.И закон не на его стороне.По словам пенсионера, за участие в сделке ему никто не заплатил. Крометого, наивному Лукашину не объяснили, почему сотрудник МВД сам не можетоформить автомобиль. С 2004 года мужчине начали поступать счета на уплатутранспортного налога. Но и тогда он не обратил на них особого внимания и непридал значения возникшей проблеме. Полученные квитанции мужчина передавал полицейскому,передает .В 2013 году Сергей Иванович официально стал пенсионером, в связи сзадолженностью по уплате транспортного налога с него начали удерживать половинупенсии, составлявшей тогда 8500 рублей. И тогда-то мужчина начал свои мытарствапо инстанциям в надежде объяснить чиновникам, что оформленная на него машинамало того, что де факто ему никогда не принадлежала, но еще и давно сгорела ваварии.В июне 2014 года у Лукашина умерла дочь, оставив после себя трех детей. Вотсутствие отца их воспитание полностью легло на плечи пенсионера. В концефевраля 2018 года Киржачский районный суд Владимирской области не удовлетворилиск Лукашина к налоговой службе о признании отсутствия права на автомобиль с 3апреля 2002 года в связи с ненадлежащим ответчиком."В российском законодательстве есть нормы, подразумевающие, что имуществоможет быть признано собственностью только при фактической его передаче одной изсторон сделки. Сам договор купли-продажи не может считаться подтверждениемтого, что имущество было передано", – поделилась адвокат пенсионера АлександраКоробко. По ее словам, в случае удовлетворения исковых требований в апелляционном судеее клиент сможет поднять вопрос о возврате денежных средств, уже выплаченных имв счет транспортного налога.