Последний выпуск телешоу American Idol порадовал зрителей
пикантным моментом. У знаменитой певицы Кэти Перри лопнули штаны.
Последний выпуск телешоу American Idol порадовал зрителей
пикантным моментом. У знаменитой певицы Кэти Перри лопнули штаны.
Кэти Перри заседала в жюри шоу. Во время обсуждения
выступления одной из участниц певица неожиданно начала громко хохотать. Недоумевающим
коллегам она пояснила, что разорвала штаны.
Инцидент саму звезду не особенно огорчил. Перри встала и
повернулась к залу спиной, демонстрируя обнажившуюся филейную часть. Ее
со-ведущий Лайонел Ричи попытался прикрыть наготу певицы, но не успел. Пока работники сцены исправляли поврежденный
костюм, режиссерам пришлось прикрывать звездные ягодицы логотипом программы.