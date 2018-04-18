Последний выпуск телешоу American Idol порадовал зрителей пикантным моментом. У знаменитой певицы Кэти Перри лопнули штаны.

Последний выпуск телешоу American Idol порадовал зрителейпикантным моментом. У знаменитой певицы Кэти Перри лопнули штаны.Кэти Перри заседала в жюри шоу. Во время обсуждениявыступления одной из участниц певица неожиданно начала громко хохотать. Недоумевающимколлегам она пояснила, что разорвала штаны.Инцидент саму звезду не особенно огорчил. Перри встала иповернулась к залу спиной, демонстрируя обнажившуюся филейную часть. Еесо-ведущий Лайонел Ричи попытался прикрыть наготу певицы, но не успел. Пока работники сцены исправляли поврежденныйкостюм, режиссерам пришлось прикрывать звездные ягодицы логотипом программы.