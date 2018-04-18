Напавший с ножом на ведущую Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр - сделал это по личным причинам.

Напавший с ножом на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр сделал это по личным причинам.Как передает телеканал "Россия 24", об этом гражданин России и Израиля Борис Гриц заявил в Пресненском суде столицы, где началось слушание дела по существу. Он признал свою вину частично, сообщив правосудию, что не собирался убивать журналистку и извинился перед ней.23 октября 2017 года мужчина пришел в редакцию "Эха Москвы" и в комнате для гостей напал на ведущую радиопрограмм Татьяну Фельгенгауэр, нанеся ей три удара ножом в область шеи.Только экстренная госпитализация спасла журналистку от смерти. После лечения она вернулась в эфир 6 ноября.Экспертиза установила, что Гриц страдает параноидальной формой шизофрении. Его признали невменяемым. Следственный комитет России настаивает на принудительном лечении подсудимого.