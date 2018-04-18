Сирийский 11-летний мальчик Хасан Диаб, показанный в постановочном ролике Белых касок как жертва химатаки в Думе, раскрыл подробности съемок. Детей к участию в инсценировке принуждали за еду и без ведома родителей.

Сирийский 11-летний мальчикХасан Диаб, показанный в постановочном ролике "Белых касок"как жертва химатаки в Думе, раскрыл подробности съемок. Детей к участию в инсценировке принуждали за еду и безведома родителей.Ребенок рассказал, чтонаходился с другими жителями города в подвале. "Мама мне сказала, чтосегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали:"Идите в больницу". Мы побежали в больницу, и, как только я вошел,меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать сдругими людьми", – рассказал Хасан в эфире телеканала "Россия-24".Слова ребенка и информацию отом, что никакой химической атаки в Думе не было, подтвердил и его отец. "Небыло никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашелв госпиталь и увидел свою семью", – рассказал родитель мальчика. При этоммужчина добавил, что за участие в постановочной съемке боевики заплатили парнишкефиниками, печеньем и рисом.Напомним,ранее Россия обвинила Великобританию и заподозрилаСША в инсценировке химатаки в Думе для того, чтобы ввести мировое сообщество взаблуждение и оправдать агрессию против Сирии. Утром 14 апреля три страны нанеслиракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые,по их мнению, используются для производства химического оружия. Онивыпустили по Сирии более ста ракет.