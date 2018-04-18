Один из одноклассников напавшего с ножом на школу в Стерлитамаке рассказал, что учительница спасла ему жизнь. С вооруженным сверстником парень столкнулся в коридоре учебного заведения.

Один из одноклассников напавшего с ножом на школу в Стерлитамаке рассказал, что учительница спасла ему жизнь. С вооруженным сверстником парень столкнулся в коридоре учебного заведения.Нападавший был уже готов броситься с ножом на ребенка, но последнего спас педагог. "Я опоздал на первый урок. Поднялся на второй этаж. Услышал крики о помощи. Подхожу к кабинету информатики и вижу учительницу всю в крови. Потом он вышел из кабинета, где было все в дыму. Он побежал на меня, а она стала его отвлекать. Он тогда погнался за ней", – рассказал чудом выживший подросток.По словам напуганного парня, после увиденного он побежал на первый этаж и попросил вызвать полицию. Также он стал предупреждать всех о возгорании, передает Life.ru.Удалось спасти десятки детей. Если бы преподавательница не отвлекла вооруженного школьника, он смог бы добраться до находившихся в классах учеников.Стало известно, что агрессивный подросток жил в одном доме с учительницей, на которую накинулся с ножом. 29-летнюю пострадавшую успешно прооперировали в клинической больнице Стерлитамака."Женщину прооперировали, сейчас она уже переведена в отделение травматологии. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В больнице находятся и трое подростков, получивших ранения", – рассказали в медучреждении.Напомним, 18 апреля один из учеников башкирской школы набросился на одноклассников и преподавателя Екатерину Першину – пострадали несколько человек. Кроме того, мальчик устроил пожар.