Стали известны некоторые детали чрезвычайного происшествия в школе города Стерлитамака в Башкирии. Ученик старших классов ранил педагога ножом, после чего облили бензином и поджег.

Стали известны некоторые детали чрезвычайного происшествия вшколе города Стерлитамака в Башкирии. Ученик старших классов ранил педагоганожом, после чего облили бензином и поджег.Из школы Стерлитамака в больницу были доставлены самнападавший, две его одноклассницы и учительница Екатерина Першина.Екатерине Першиной 29 лет. В школе она преподаетинформатику. В прошлом году была признана "Учителем года". Чем она неугодила девятикласснику, пока неясно – предположительно, пыталась успокоитьразъяренного ученика.Некоторые детали уже выяснил Следственный комитет поРеспублике Башкирия. "По предварительным данным, 17-летний учениккоррекционного класса зашел в кабинет информатики, где находились егоодноклассники. У подростка при себе был нож, он порезал руку одной из учениц, атакже нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег.Сам себе нанес ножевое ранение", – сообщили в пресс-службе СК порталу"Ufa1.ru".По данным следователей, после поджога сработала пожарнаясигнализация. Ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со 2-го этажа.В результате пожара никто не пострадал. На место происшествия выехал главаБашкирии Рустем Хамитов.Как писали Dni.Ru, нападавший появился в школе с ножом. Он набросился на одноклассников и преподавателя Екатерину Першину, в результате чего пострадали три человека. Потом мальчик устроил пожар.Злоумышленник получил ножевое ранение в области шеи. По предварительным данным, одна ученица выпрыгнула из окна, чтобы спастись от нападавшего. С пострадавшими работают медики. Всех школьников вывели на улицу. Дети в панике столпились около горящего здания.