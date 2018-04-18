Стали известны некоторые детали чрезвычайного происшествия в
школе города Стерлитамака в Башкирии. Ученик старших классов ранил педагога
ножом, после чего облили бензином и поджег.
Стали известны некоторые детали чрезвычайного происшествия в
школе города Стерлитамака в Башкирии. Ученик старших классов ранил педагога
ножом, после чего облили бензином и поджег.
Из школы Стерлитамака в больницу были доставлены сам
нападавший, две его одноклассницы и учительница Екатерина Першина.
Екатерине Першиной 29 лет. В школе она преподает
информатику. В прошлом году была признана "Учителем года". Чем она не
угодила девятикласснику, пока неясно – предположительно, пыталась успокоить
разъяренного ученика.
Некоторые детали уже выяснил Следственный комитет по
Республике Башкирия. "По предварительным данным, 17-летний ученик
коррекционного класса зашел в кабинет информатики, где находились его
одноклассники. У подростка при себе был нож, он порезал руку одной из учениц, а
также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег.
Сам себе нанес ножевое ранение", – сообщили в пресс-службе СК порталу
"Ufa1.ru".
По данным следователей, после поджога сработала пожарная
сигнализация. Ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со 2-го этажа.
В результате пожара никто не пострадал. На место происшествия выехал глава
Башкирии Рустем Хамитов.
Как писали Dni.Ru, нападавший появился в школе с ножом. Он набросился на одноклассников и преподавателя Екатерину Першину, в результате чего пострадали три человека. Потом мальчик устроил пожар.
Злоумышленник получил ножевое ранение в области шеи. По предварительным данным, одна ученица выпрыгнула из окна, чтобы спастись от нападавшего. С пострадавшими работают медики. Всех школьников вывели на улицу. Дети в панике столпились около горящего здания.