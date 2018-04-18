При обысках у подозреваемого в нападении на школу в Стерлитамаке нашли список его врагов. Подросток составил перечень имен, указав, кто и каким образом его оскорбил.

При обысках уподозреваемого в нападении на школу в Стерлитамаке нашли список его врагов.Подросток составил перечень имен, указав, кто и каким образом его оскорбил.О подготовке нападения школьник предупреждал знакомых в соцсетях. Он публиковал в своих аккаунтах фотографии с нацисткой свастикой и являлся активным участником сообществ, посвященных массовым убийствам. В частности, был ярым последователем организаторов кровавой бойни в американской школе "Колумбайн", отмечает Telegram-канал Mash.Личная переписка нападавшего со знакомой способна повергнуть в шок. Парень совершенно спокойно в подробностях рассказывает, как хотел бы расправиться со сверстниками. Он подчеркнул, что намерен убить как можно больше людей – "хотя бы 18 человек"."Я буду для них судьей. Буду решать, кому из них жить, а кому умирать", – заявил "вершитель судеб".В своих заявлениях подросток был предельно откровенен. "Они все этого заслуживают! Да-да, можешь считать меня последователем Эрика и Дилана, так и есть. Я познал всю суть этого мира. Мир – дерьмо. Я считаю себя богом", – поделился мыслями школьник."Как все закончится, уйду в лучший мир", – добавил парень.Юноша грезил о славе, которая, видимо, должна была на него свалиться после ужасного поступка. "Если все это случится, смотри обо мне по новостям. Если вы еще смотрите телевизор. Я серьезно!" – высказался о своих планах последователь убийц."Хочу, чтобы люди убивали друг друга. Убийство – это класс", – разоткровенничался отчаянный злоумышленник.Виновных он нашел заранее: "У меня психика сломана. Родителям пофиг, в школе два года гнобили. Моя ненависть просто так не утихнет! Я болен, но мне никто не хочет помочь". Смысл жизни парень видел в убийствах. "У меня нет таланта. Я больше ничего не могу", – пояснил он."У меня расстройство личности, но родители с этим не хотят разбираться", – пожаловался школьник.Психиатр-криминалист Михаил Виноградов обвинил СМИ в провоцировании таких происшествий, пишет . "Наша пресса и телевидение регулярно подают такие вещи и смакуют подробности. Конечно, люди с неустойчивой психикой, особенно дети, готовы повторить страшные действия – по каким-то причинам убивать одноклассников, школьников. Это ведь выплеск какого-то отчаяния", – заявил эксперт.По факту случившегося возбудили два уголовных дела, пишет "". Первое – по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", второепо факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.Напомним, 18 апреля учащийся коррекционного класса устроил нападение на школу в Стерлитамаке. По предварительным данным, он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники.Юноша порезал ножом руку одной ученице и ранил учителя. После этого он разлил горючее вещество и поджег. Злоумышленник и потерпевшие госпитализированы.