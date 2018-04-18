При обысках у подозреваемого в нападении на школу в Стерлитамаке нашли список его врагов. Подросток составил перечень имен, указывая, кто и каким образом его оскорбил.

При обысках уподозреваемого в нападении на школу в Стерлитамаке нашли список его врагов.Подросток составил перечень имен, указывая, кто и каким образом его оскорбил.О подготовке нападения школьник предупреждал знакомых в соцсетях. Он публиковал в своих аккаунтах фотографии с нацисткой свастикой и был активным участником сообществ, посвященных массовым убийцам. В частности, он был ярым последователем организаторов кровавой бойни в американской школе "Колумбайн", пишет Telegram-канал Mash.Личная переписка нападавшего с его знакомой способна повергнуть в шок. Парень совершенно спокойно в подробностях рассказывает, как хотел бы расправиться со своими сверстниками. Он писал, что намерен убить как можно больше людей – "хотя бы 18 человек"."Я буду для них судьей. Буду решать, кому из них жить, а кому умирать", – заявил "вершитель судеб".В своих заявлениях подросток был предельно откровенен. "Они все этого заслуживают! Да-да, можешь считать меня последователем Эрика и Дилана, так и есть. Я познал всю суть этого мира. Мир – дерьмо. Я считаю себя богом.", – делился мыслями школьник."Как все закончится, уйду в лучший мир", – предрешил парень.Видимо, нападавший грезил о славе, которая, по его мнению, должна была на него свалиться после ужасного поступка. "Если все это случится, смотри обо мне по новостям. Если вы еще смотрите телевизор. Я серьезно!", – высказался о своих планах последователь убийц."Хочу, чтобы люди убивали друг друга. Убийство – это класс", – разоткровенничался отчаянный подросток.Впрочем, он уже заранее нашел виновных в том, что собирается совершить: "У меня психика сломана. Родителям пофиг, в школе два года гнобили. Моя ненависть просто так не утихнет! Я болен, но мне никто не хочет помочь". Смысл своей жизни парень видел в убийствах. "У меня нет таланта. Я больше ничего не могу", – добавил он."У меня расстройство личности, но родители с этим не хотят разбираться", – жаловался школьник.Психиатр-криминалист Михаил Виноградов обвинил СМИ в провоцировании таких происшествий, пишет . "Наша пресса и телевидение регулярно подают такие вещи и смакуют подробности. Конечно, люди с неустойчивой психикой, особенно дети, готовы повторить страшные действия – по каким-то причинам убивать одноклассников, школьников. Это ведь выплеск какого-то отчаяния", – заявил эксперт.Позже стало известно, что по факту нападения на школу в Стерлитамаке возбудили два уголовных дела, передает "". Первое дело заведено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", второепо факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.Напомним, 18 апреля учащийся коррекционного класса устроил нападение на школу в Стерлитамаке. По предварительным данным, он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники.Ножом юноша порезал руку одной ученице, а также нанес ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег. Злоумышленник и потерпевшие госпитализированы.