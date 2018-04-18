В одной из школ города Стерлитамак в Башкирии подросток напал на одноклассников и учительницу, а затем поджег здание. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В одной из школ города Стерлитамак в Башкирии подросток напал на одноклассников и учительницу, а затем поджег здание. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.Нападавший появился в школе с ножом. Он набросился на одноклассников и преподавателя, в результате чего пострадали три человека. Потом мальчик устроил пожар.Материал дополняется