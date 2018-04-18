Злоумышленник предложил иностранному студенту помощь в оплате обучения в столичном медицинском вузе через компанию, в которой он якобы работает. Получив деньги, он скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали молодого человека по подозрению в мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от иностранного студента одного из медицинских столичных вузов. Потерпевший рассказал, что его соотечественник предложил помощь в оплате обучения через компанию, в которой он якобы работает. Молодой человек перевел ему свыше 250 тысяч рублей через международную систему денежных переводов. Получив данную сумму, злоумышленник не выполнил обещание и перестал выходить на связь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого на улице Усачева. Им оказался 27-летний гражданин одного из государств Ближнего Востока. Установлено, что злоумышленник на самом деле не работал в указанной фирме и не имел возможности оказать услугу. Он похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61