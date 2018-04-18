Злоумышленник, находясь в подвальном помещении дома на Большой Пироговской улице, избил дворника и похитил у него денежные средства и телефон...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в грабеже.В дежурную часть поступило сообщение от 70-летнего пенсионера. Он пояснил, что в подвальном помещении дома на Большой Пироговской улице, где он работает дворником, его избил неизвестный, похитил денежные средства и мобильный телефон.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в3-м Митинском переулкезадержали подозреваемого. Им оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (495) 600-11-11; (495) 676-40-11или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61