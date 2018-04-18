Все желающие могут позвонить специалистам с 16 по 30 апреля

Все желающие могут позвонить специалистам с 16 по 30 апреляВ преддверии Европейской недели иммунизации в Костромской области начала работать горячая линия по вакцинации.Все желающие смогут позвонить специалистам с 16 по 30 апреля - с 9 до 16 часов. Сотрудники Роспотребнадзора и Центра эпидемиологии проконсультируют жителей по вопросам детской и взрослой вакцинации.Номера телефонов:Управление Роспотребнадзора по Костромской области(8-4942) 42-81-89,42-74-11, 42-68-08Территориальный отдел в Галичском районе (Антроповский район, Буй, Буйский район, Галич, Галичский, Парфеньевский, Солигаличский, Чухломский районы)Галич (8-49437) 2-15-03Буй (8-49435) 4-56-39Территориальный отдел в Островском районе (Кадыйский и Макарьевский районы, Нея и Нейский район, Островский и Судиславский районы)Островское (8-49438) 2-77-33Судиславль (8-49433) 2-12-69Территориальный отдел в Шарьинском районе (Вохомский и Кологривский районы, Мантурово, Мантуровский, Межевской, Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский районы, Шарья, Шарьинский район)Шарья (849449) 5-63-39Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области(8-4942) 47-09-31