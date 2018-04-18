Соучастники убедили генерального директора коммерческого предприятия в возможности организовать предоставление банковской гарантии одного из столичных банков на сумму более 2 млн рублей...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств организаций под видом оказания услуг по предоставлению банковских гарантий.Как сообщалось ранее, фигуранты разместили в сети Интернет недостоверную информацию об оказании агентских услуг по предоставлению банковских гарантий. Далее в ходе неоднократных телефонных переговоров и переписки по электронной почте соучастники убедили обратившегося к ним генерального директора коммерческого предприятия в возможности организовать предоставление банковской гарантии одного из столичных банков на сумму более 2 млн рублей за вознаграждение.После того, как на расчетный счет компании, подконтрольной злоумышленникам, были перечислены денежные средства в размере более 94 тысяч рублей, руководитель организации получил банковскую гарантию, верифицированное письмо и соглашение о предоставлении банковской гарантии, которые указанным банком не выдавались и являлись поддельными.Аналогичным образом обвиняемые похитили свыше 683 тысяч рублей еще двух компаний.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», объединенные в одно производство.К уголовной ответственности привлечены 6 участников организованной группы.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28