Выявлено грубейшее нарушение в эксплуатации транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров по междугороднему маршруту «Владимир – Собинка».

Проблема безопасности пассажирских перевозок на территории России и нашего региона остается под постоянным пристальным вниманием Госавтоинспекции.17 апреля текущего года на автовокзале города Владимира в рамках рейдовых мероприятий, проводимых сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции города Владимира и области, было выявлено грубейшее нарушение в эксплуатации транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров по междугороднему маршруту «Владимир – Собинка».В ходе проверки автобуса были установлены неисправности в тормозной системе, что подразумевает запрещение эксплуатации и невозможность дальнейшего использования автобуса до устранения выявленных недостатков. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч .2 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой) и вынесен штраф в размере 500 рублей. Транспортное средство посредством эвакуатора помещено на специализированную стоянку.В настоящее время органами Госавтоинспекции решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностного лица, ответственного за выпуск на линию данного автобуса. В соответствии с ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ ему грозит штраф в размере от 5 до 8 тысяч рублей.Мероприятия по контролю за техническим состоянием общественного транспорта будут продолжены.