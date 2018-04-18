Всего с осени прошлого года собрано и утилизировано в соответствии с законодательством 5950 очаговых навалов мусора.

Стало известно, что на прошлой неделе в Подмосковье убрали очень много мусорных навалов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора."За минувшую неделю, по предписаниям инспекторов ликвидировано шесть очаговых навалов мусора, выявленных ранее. Всего с осени прошлого года собрано и утилизировано в соответствии с законодательством 5950 очаговых навалов мусора", — заявила по данному поводу главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.Только за минувшую неделю четыре очаговых навала мусора убрано в Талдомском районе, еще два — в Каширском муниципальном районе. Общий объем убранных отходов составил около 160 кубометров.