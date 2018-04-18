Серьезное ДТП произошло в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Там
Toyota Caldina на полной скорости врезалась в ограждение больницы, пробила его
и влетела в автобус ПАЗ, в котором сидели 12 подопечных Раздольненского
психоневрологического интерната.
Серьезное ДТП произошло в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Там
Toyota Caldina на полной скорости врезалась в ограждение больницы, пробила его
и влетела в автобус ПАЗ, в котором сидели 12 подопечных Раздольненского
психоневрологического интерната.
Инвалиды приехали на флюорографию. Они
получили царапины, ссадины и ушибы. После оказания первой медицинской помощи
госпитализация им не потребовалась.
Виновник аварии, 42-летний водитель Toyota, получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую
травму, рваные раны лица и головы, ушибы и царапины, передает Life.ru. У мужчины
взяли кровь для анализов на наркотики и алкоголь. Он утверждает, что потерял
сознание и ничего не помнит.