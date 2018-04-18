Серьезное ДТП произошло в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Там Toyota Caldina на полной скорости врезалась в ограждение больницы, пробила его и влетела в автобус ПАЗ, в котором сидели 12 подопечных Раздольненского психоневрологического интерната.

Серьезное ДТП произошло в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. ТамToyota Caldina на полной скорости врезалась в ограждение больницы, пробила егои влетела в автобус ПАЗ, в котором сидели 12 подопечных Раздольненскогопсихоневрологического интерната.Инвалиды приехали на флюорографию. Ониполучили царапины, ссадины и ушибы. После оказания первой медицинской помощигоспитализация им не потребовалась.Виновник аварии, 42-летний водитель Toyota, получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговуютравму, рваные раны лица и головы, ушибы и царапины, передает Life.ru. У мужчинывзяли кровь для анализов на наркотики и алкоголь. Он утверждает, что потерялсознание и ничего не помнит.