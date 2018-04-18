Авария произошла в ночь с 17 на 18 апреля

Авария произошла в ночь с 17 на 18 апреляПод Судогдой 24-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля.Как сообщают в Госавтосинпекции, авария произошла в ночь с 17 на 18 апреля, около двух часов. На четвертом километре трассы Судогда - Красное Эхо мужчина, находясь за рулем автомобиля Ford Focus, вылетел в кювет. Машина перевернулась на крышу.В результате молодой водитель погиб до приезда врачей скорой помощи. По данному факту правоохранители проводят проверку.