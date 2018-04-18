Злоумышленник по разным адресам с помощью инструментов демонтировал с такси световые короба с названием организации, так называемые лайтбоксы, и скрывался...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по Бескудниковскому району задержали подозреваемых в кражах.В полицию от водителей таксомоторных компаний поступили заявления о кражах их рекламной атрибутики с машин.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Северного округа задержали подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний житель столицы.Как было установлено, злоумышленник по разным адресам с помощью инструментов демонтировал с такси световые короба с названием организации, так называемые лайтбоксы, и скрывался. В ходе проведения следственных мероприятий полицейскими Северного округа была установлена причастность мужчины к нескольким аналогичным эпизодам на территории Северного округа. В настоящее время часть похищенного изъята.Кроме того, по аналогичному заявлению водителя одной из компаний был задержан подозреваемый в краже лайтбокса с автомобиля, припаркованного на Селигерской улице. Им оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья, сам работающий таксистом.Как выяснилось, оба злоумышленника намеревались реализовать похищенные лайтбоксы.По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по Бескудниковскому району и ОМВД России по Дмитровскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29