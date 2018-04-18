Злоумышленник по разным адресам с помощью инструментов демонтировал с такси световые короба с названием организации, так называемые лайтбоксы, и скрывался...
Сотрудники уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по Бескудниковскому району задержали подозреваемых в кражах.
В полицию от водителей таксомоторных компаний поступили заявления о кражах их рекламной атрибутики с машин.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Северного округа задержали подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний житель столицы.
Как было установлено, злоумышленник по разным адресам с помощью инструментов демонтировал с такси световые короба с названием организации, так называемые лайтбоксы, и скрывался. В ходе проведения следственных мероприятий полицейскими Северного округа была установлена причастность мужчины к нескольким аналогичным эпизодам на территории Северного округа. В настоящее время часть похищенного изъята.
Кроме того, по аналогичному заявлению водителя одной из компаний был задержан подозреваемый в краже лайтбокса с автомобиля, припаркованного на Селигерской улице. Им оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья, сам работающий таксистом.
Как выяснилось, оба злоумышленника намеревались реализовать похищенные лайтбоксы.
По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по Бескудниковскому району и ОМВД России по Дмитровскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по САО
(495) 601-03-29