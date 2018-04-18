Последний вельш-корги королевы Елизаветы II по кличке Уиллоу умер 15 апреля в Виндзорском замке. Собаке было почти 15 лет.

Последний вельш-корги королевы Елизаветы II по кличке Уиллоу умер 15 апреля в Виндзорском замке. Собаке было почти 15 лет.Животное решили усыпить из-за того, что оно болело онкологическим заболеванием. Сообщается, что королева оплакивает смерть своего питомца. Уиллоу являлся королевским псом в 14-м поколении. Его предка, вельш-корги Сьюзан, подарили принцессе Елизавете на ее 18-летие, передает .Уиллоу ушел из жизни спустя полтора года после смерти другого корги королевы – Холли. Оба питомца появлялись с Елизаветой II и актером Дэниелом Крэйгом в ролике, посвященном открытию Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.У королевы было более чем 30 собак породы корги – многие из них прямые потомки первого питомца королевы Сьюзан. В конце марта во французском зоопарке Боваль умерла медведица по кличке Гоголь. Животное прославилось главной ролью в фильме 1988 года "Медведь".