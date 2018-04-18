В студии Прямого эфира на телеканале Россия 1 через 25 лет разлуки встретились мать и дочь. Наталья – старшая из девяти детей Татьяны Шурмановой – пропала при непонятных обстоятельствах, но все эти годы мать отказывалась признать ее умершей, надеясь, что дочь найдется.

В студии "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" через 25 лет разлуки встретились мать и дочь. Наталья – старшая из девяти детей Татьяны Шурмановой – пропала при непонятных обстоятельствах, но все эти годы мать отказывалась признать ее умершей, надеясь, что дочь найдется.Обращение в правоохранительные органы и в другие телепередачи результата не принесли.Известно было лишь то, что Наталья, которой тогда было 22 года, захотела самостоятельности и уехала к бабушке в село Сабарка. Там она устроилась на работу и даже получила жилье. А потом пропала.Соседка, которой уже нет в живых, слышала лишь то, что Наталью заставляли быстрее одеваться и куда-то торопили. Было предположение, что она уехала на заработки в ближнее зарубежье.Корреспонденты "Прямого эфира" провели собственное расследование и разыскали женщину, похожую на Наталью Шурманову, в Ташкенте. Женщину привезли в Москву, и она рассказала страшную историю, которая с ней произошла.Наталья приехала в Ташкент 25 лет назад с какой-то девушкой, но на вокзале они потерялись, и Наташа осталась совершенно одна.Девушка стала жить практически на улице, затем ее использовали практически как рабыню. Она работала на плантациях: копала землю, сажала деревья, помидоры, опрыскивала химикатами. Бывало, что "нарывалась на подонков и отморозков", которые вывозили ее в поле и избивали.Кормили плохо, даже хлеба не хватало всем работникам. "Была борьба – не на жизнь, а на смерть – с такими же отбросами общества, как и я. Приходилось все терпеть, лишь бы выжить, а не сдохнуть", – вспоминает Наталья.Потом она встретила мужчину, который дал ей кров и еду. С ним она прожила четыре года, а потом этот мужчина умер, и она опять оказалась на улице.После похорон женщина стала часто бывать на его могиле, где, по ее словам, ее "мертвые оберегали".Однажды жительница Ташкента Ханифа Холмирзаева встретила на улице бездомную, которая попросила у нее еды. Женщина приютила Наталью и больше двух лет ее опекала, поселив в своем загородном доме.Ханифа рассказывает, что Наталья была в очень странном состоянии, всего боялась: к газовой плите не подходила, от работающего пылесоса убегала. Более того: ей нужно было напоминать, чтобы она помылась, поменяла и постирала одежду.Куда увезли Наташу много лет назад, кто заставил ее уехать из родного дома, в каких условиях она жила все эти годы, и как прошла встреча матери и дочери 25 лет спустя? Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".