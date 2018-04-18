Начальник столичной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел для коллег занятие по использованию автоматизированных средств для фиксации нарушений ПДД...

В рамках повышения квалификации начальников УГИБДД субъектов Российской Федерации в Управлении Госавтоинспекции по городу Москве состоялось занятие на тему «Использование автоматизированных средств для фиксации нарушений Правил дорожного движения».Начальник столичной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел для коллег занятие по использованию автоматизированных средств для фиксации нарушений Правил дорожного движения. В ходе встречи также обсуждались вопросы организации дорожного движения, пассажирских и таксомоторных перевозок. Руководители подразделений ГИБДД субъектов Российской Федерации побывали в ситуационном центре Управления, куда передается информация с двухсот тысяч видеокамер, происходит фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения.После занятия Виктор Коваленко провел обширную экскурсию по Управлению. Он представил вниманию гостей экспозицию спортивных трофеев сотрудников Госавтоинспекции города Москвы, где представлены высокие награды сотрудников и ветеранов службы.Также гости побывали в классе истории. Там бережно хранятся уникальные экспонаты, начиная с 1936 года и по наше время: вещи первых дорожных полицейских, образцы оружия времен Великой Отечественной войны, водительские удостоверения тех далеких лет и другие предметы, представляющие историческую ценность.Огромный интерес у представителей делегации вызвал музей ретротехники, где представлены первые служебные автомобили сотрудников ГАИ в контрасте с образцами современного транспорта Госавтоинспекции.Гости выразили благодарность руководству столичной Госавтоинспекции за полученный опыт и положительные впечатления.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81