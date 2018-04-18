В США сделали заявление о новом ударе по арабской республике. Сенатор Эд Ройс на слушаниях в международном комитете Палаты представителей Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон и его союзники могут повторить недавнюю атаку.

В США сделали заявление о новом ударе по арабскойреспублике. Сенатор Эд Ройс на слушаниях в международном комитете Палатыпредставителей Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон и его союзникимогут повторить недавнюю атаку.По словам парламентария, США способны пойти на такой шаг вслучае "повторения" инцидентов с химическим оружием. Ройс назвалпрошлый ракетный удар по Сирии "законным и оправданным", посколькунаносился в ответ на "варварскую атаку" химоружием со стороныправительственных сил."Надеюсь, Асад понял этот сигнал", – сказалсенатор. В противном случае, добавил он, Соединенные Штаты и союзники нанесутновый удар. Примечательно, что до сих пор Вашингтон не предоставилдоказательств того, что отравляющие вещества были применены правительственнымисилами.Зато начинает приходить все больше подтверждений того, чтохиматака была постановкой и провокацией боевиков с целью вызвать нападениезападной коалиции на войска президента странеы Башара Асада. Так, местныежители заявили, что за участие в постановке им предлагали еду, в частности,рис.Напомним, США, Великобритания и Франция атаковали Сирию вночь на 14 апреля. По данным минобороны России, по арабской республике быловыпущено 103 ракеты, большая их часть была сбита силами противовоздушнойобороны. Были атакованы города Дамаск и Хомс, а также несколько баз иаэродромов.Поводом для незаконной агрессии против суверенногогосударства стал инцидент с химоружием, произошедший 7 апреля в городе Дума,который в то время удерживали боевики. Западные страны немедленно обвинилиофициальный Дамаск в применении отравляющих веществ против "умеренныхповстанцев". Кроме того, США обвинили Россию в потакании сирийскомуправительству. В Москве подобные заявления назвали лживыми.