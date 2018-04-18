Привлекавшийся ранее к ответственности за аналогичное правонарушение местный житель вновь сел за руль автомобиля, употребив перед поездкой спиртное.

12 апреля текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль "ВАЗ-2109" под управлением 31-летнего местного жителя.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских - водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Также было установлено, что ранее мужчина был подвергнут наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре года за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), а также подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством.16 апреля отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.