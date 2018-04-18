В Литературном кафе знаменитого Дома книги на Новом Арбате прошла встреча с победителем национальной премии Поэт Года – 2017 Вениамином Голубицким. Автор представлял свою книгу Поиск
адресата, в которой собраны сотни стихотворений, написанных за долгий
период творчества.
В Литературном кафе знаменитого Дома книги на Новом Арбате прошла встреча с победителем национальной премии "Поэт Года – 2017" Вениамином Голубицким. Автор представлял свою книгу "Поиск
адресата", в которой собраны сотни стихотворений, написанных за долгий
период творчества.
Голубицкий
начал писать стихи с шести лет, чем может похвастаться далеко не каждый поэт. В
его багаже есть семь сборников стихотворений, в 2017 году он получил почетную
литературную премию "Поэт года".
На вечер в Литературное кафе Вениамин Голубицкий
пригласил своих друзей: музыкантов Сергея Галанина и Евгения Маргулиса, писательницу
Наталью Смирнову, дедушку уральского
рока Александра Пантыкина и лидера группы "Ромарио" Сергея Луговых. Музыканты
зажигательно выступили в перерывах между чтением автором своих стихов: они
исполнили песни на слова Голубицкого.
"Если представить музу поэта Голубицкого, то я
вижу ее девочкой-подростком, очень внимательную, очень токую и библиотечную, в
больших очках, дорожащую семейными ценностями. Но у этой девочки есть
современная кинокамера, она смелая, она путешествует по всему миру и рассказывает
об этом", – сказала, предваряя творческий вечер, писательница Наталья
Смирнова.
Некоторые литературные критики назвали книгу Вениамина
Голубицкого "Поиск адресата" загадкой или письмом в бутылке,
брошенной в бурное житейское море. В ней много стихов-переживаний, посвященных
вещам как хранителям памяти о прожитом.
Несколько разделов книги собраны не в традиционном для
большинства поэтических сборников хронологическом порядке. В ней несколько
разделов, названия которых говорят сами за себя: "Предметы и сюжеты", "Вещи",
"Маршрутом сквозняков", "Фотография рядом была", "Перемещенье
лиц", "В копилке жизни сонной",
"Приснившийся роман", "Заданные темы" и "Учитесь
жить без меня".
Литературный критик Лев Аннинский отмечал: "Пережив
все пертурбации распада СССР, непредсказуемой Перестройки и неведомого
надвигающегося на нас Будущего, Вениамин Голубицкий накопил силы, чтобы стать крупным
поэтом Современности".
После
прочтения сборника стихов "Поиск адресата" поэтесса Вероника Долина назвала
Вениамина Голубицкого пристальным и неравнодушным человеком, который пишет
стихи в простоте, как дышит. "Хочу,
чтобы таким стихам нашелся читатель. И найдется. Мы не одни на этой планете",
– заключила поэтесса.
Песни на стихи Голубицкого исполняли Владимир
Пресняков, Николай Носков, Антон Макарский, Сергей Мазаев, Александр Буйнов,
Евгений Маргулис, Макс Покровский и Сергей Галанин.
Стоит отметить, что Голубицкий не только мастер пера,
но и талантливый фотохудожник. Для него фотография выступает записной книжкой
для сохранения эмоциональных реакций, она позволяет обратить внимание на
детали, а деталь для любого литературного текста – это самое главное. Так у
Голубицкого гармонируют два вида творчества.
Прошлой весной в Москве прошла фотовыставка Вениамина
Голубицкого "уЛИЦА". В экспозиции, представленной в арт-галерее на
"Красном Октябре", демонстрировались снимки в стиле портретной съемки
из разных стран и эпох, сделанные автором в разных частях света на протяжении
четверти века.