В Литературном кафе знаменитого Дома книги на Новом Арбате прошла встреча с победителем национальной премии Поэт Года – 2017 Вениамином Голубицким. Автор представлял свою книгу Поиск адресата, в которой собраны сотни стихотворений, написанных за долгий период творчества.

В Литературном кафе знаменитого Дома книги на Новом Арбате прошла встреча с победителем национальной премии "Поэт Года – 2017" Вениамином Голубицким. Автор представлял свою книгу "Поискадресата", в которой собраны сотни стихотворений, написанных за долгийпериод творчества.Голубицкийначал писать стихи с шести лет, чем может похвастаться далеко не каждый поэт. Вего багаже есть семь сборников стихотворений, в 2017 году он получил почетнуюлитературную премию "Поэт года".На вечер в Литературное кафе Вениамин Голубицкийпригласил своих друзей: музыкантов Сергея Галанина и Евгения Маргулиса, писательницуНаталью Смирнову, дедушку уральскогорока Александра Пантыкина и лидера группы "Ромарио" Сергея Луговых. Музыкантызажигательно выступили в перерывах между чтением автором своих стихов: ониисполнили песни на слова Голубицкого."Если представить музу поэта Голубицкого, то явижу ее девочкой-подростком, очень внимательную, очень токую и библиотечную, вбольших очках, дорожащую семейными ценностями. Но у этой девочки естьсовременная кинокамера, она смелая, она путешествует по всему миру и рассказываетоб этом", – сказала, предваряя творческий вечер, писательница НатальяСмирнова.Некоторые литературные критики назвали книгу ВениаминаГолубицкого "Поиск адресата" загадкой или письмом в бутылке,брошенной в бурное житейское море. В ней много стихов-переживаний, посвященныхвещам как хранителям памяти о прожитом.Несколько разделов книги собраны не в традиционном длябольшинства поэтических сборников хронологическом порядке. В ней несколькоразделов, названия которых говорят сами за себя: "Предметы и сюжеты", "Вещи","Маршрутом сквозняков", "Фотография рядом была", "Перемещеньелиц", "В копилке жизни сонной","Приснившийся роман", "Заданные темы" и "Учитесьжить без меня".Литературный критик Лев Аннинский отмечал: "Переживвсе пертурбации распада СССР, непредсказуемой Перестройки и неведомогонадвигающегося на нас Будущего, Вениамин Голубицкий накопил силы, чтобы стать крупнымпоэтом Современности".Послепрочтения сборника стихов "Поиск адресата" поэтесса Вероника Долина назвалаВениамина Голубицкого пристальным и неравнодушным человеком, который пишетстихи в простоте, как дышит. "Хочу,чтобы таким стихам нашелся читатель. И найдется. Мы не одни на этой планете",– заключила поэтесса.Песни на стихи Голубицкого исполняли ВладимирПресняков, Николай Носков, Антон Макарский, Сергей Мазаев, Александр Буйнов,Евгений Маргулис, Макс Покровский и Сергей Галанин.Стоит отметить, что Голубицкий не только мастер пера,но и талантливый фотохудожник. Для него фотография выступает записной книжкойдля сохранения эмоциональных реакций, она позволяет обратить внимание надетали, а деталь для любого литературного текста – это самое главное. Так уГолубицкого гармонируют два вида творчества.Прошлой весной в Москве прошла фотовыставка ВениаминаГолубицкого "уЛИЦА". В экспозиции, представленной в арт-галерее на"Красном Октябре", демонстрировались снимки в стиле портретной съемкииз разных стран и эпох, сделанные автором в разных частях света на протяжениичетверти века.