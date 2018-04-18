Он будет идти 18 и 19 апреля

Он будет идти 18 и 19 апреляСиноптики предупреждают, что в регион пришел активный циклон, который принес с собой дождливую погоду.Осадки начнут выпадать днем в среду, 18 апреля. Дождь закончится только на следующий день. Тем не менее, дневная температура достигнет отметки в +12-15 градусов.В выходные в регионе ожидается похолодание - до +9 градусов. Возможен дождь.