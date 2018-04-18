Мусорные баки прямо под окна. Жители улицы Труда оказались шокированы переносом контейнерной площадки во двор. Место под баки накануне начали готовить рабочие в нескольких метрах от дома и детской площадки. При этом, со слов жильцов, самих собственников об этом никто не предупредил. Но почему площадку теперь строят во дворе? И возможно ли ей найти другое место? Разбиралась Валентина Мартынова.

ул. Труда-Ну вот мы до конца рулетку вытащили, она трехметровая. 9 метров!9 метров - это расстояние от фасада многоквартирного дома до места, где многие годы была клумба с цветами. Каждую весну местные жители здесь высаживали любимые растения. Но в этом году, рассказывают, как только сошел снег людям преподнесли неприятный сюрприз - буквально вчера во двор приехали рабочие и всю клумбу перекопали.Алла Катышева, житель дома № 38: и я спросила, что здесь будут копать. Он сказал: чистим площадку для мусорных контейнеров. Я говорю это как это так, какие контейнеры у меня прям под носом? У меня первая квартира и вообще все люди задохнуться здесь вашей вонью этой. Ничего страшного будут кодовые замки, он сказал.О том, что контейнерная площадка оказывается теперь будет во дворе, рассказывают люди, их - собственников - никто не предупреждал. Мало того, что общего собрания не было, так даже объявления не повесили.Валентина Спирина, житель дома № 38: Я ничего не видела ни объявления, что там будет. Ничего этого не было. Как-то это все внезапно вчера вспыхнуло сразу и все. Где? Вот здесь! давайте ставить! и даже не подумали, что вот жильцы здесь, ведь и с маленькими детьми живут. Открываешь окна и что? И мухи будут. Да еще и крысы с мышами. Точно будут!От такого поворота событий люди в ужасе. Рассадник инфекции и антисанитарии в центре двора, под окнами, да еще и в нескольких метрах от детской площадки. Самостоятельно жильцы выяснили, что на таком коротком расстоянии от дома мусорные баки ставить просто запрещено.Елена Ковалёва, житель дома № 36: Это нарушение всех санитарных норм, потому что баки должны быть установлены не менее, чем за 20 метров от жилых домов. Мы с жильцами смерили расстояние: здесь ровно 9 метров. То есть нас это не устраивает, все жильцы против.В знак протеста, место будущей площадки люди забросали ветками и автомобильными шинами. А все свои недовольства и просьбы уже высказали в коллективном письме в управляющую компанию. Но там нам объясняют, во дворах где плотная застройка, соблюдать расстояния, а именно те самые 20 метров, невозможно. И в таком случае, место для контейнерной площадки определяет специальная комиссия, при этом без согласования с жителями. И в данном дворе на улице Труда эксперты выбрали наиболее удобное расположение. Однако, если жители против, их мнение специалисты выслушать готовы.Андрей Акимов, зам. директора управкомпании МКП г. Владимира "ЖКХ": Мы готовы на сегодняшний день остановить данные работы, дать подрядчику отбой. Организовать новую комиссию. В том числе и с жителями данных домов. Но в данном случае нам необходимо, чтобы жители сами определили в каком месте и каким образом будет размещена эта контейнерная площадка.Сделать площадку на придомовой территории управкомпания обязана по закону. Сейчас контейнеры стоят на муниципальной земле, которую необходимо освободить. В то же время оставить их на прежнем месте возможно, такие случаи в городе есть, объясняет Андрей Акимов. Для этого местные жители должны обратиться в администрацию района. И, если там разрешат оставить контейнеры на прежнем месте, людям придется платить не только за вывоз мусора, но и за аренду земли.