Состояние четырех детей, которые отравились разведенным растворителем, оценивается как удовлетворительное. Сейчас они в больнице, а в детском саду работают следователи. Воспитатели, допустившие халатность, уже отстранены от работы. Как бутылка с опасным химикатом попала к детям?

Состояние четырех детей, которые отравились разведенным растворителем, оценивается как удовлетворительное. Сейчас они в больнице, а в детском саду работают следователи. Воспитатели, допустившие халатность, уже отстранены от работы. Как бутылка с опасным химикатом попала к детям?Отравление детей произошло в детском саду при школе №630. Все случилось после занятий физкультурой.Дети захотели пить и попросили у воспитательницы воды. Женщина принесла бутылку с кухни, но, сделав несколько глотков, ребята внезапно почувствовали себя плохо.— А вы про отравление детей слышали?— Слышала.— А когда это было?— Не скажу точно, полной информации нет.— Ваш ребенок не пострадал?— Нет.Позже выяснилось: во время проведения субботника другая воспитательница этой группы для удаления пятен со своей одежды развела растворитель уайт-спирит как раз в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне для питания детей. Как такое могло произойти, директор и сотрудники комментировать отказались.В результате четверо детей были госпитализированы с симптомами отравления. По факту ЧП следователи сейчас проводят проверку."Предварительно установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый растворитель уайт-спирит в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне детского питания", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.Известно, что все пострадавшие дети находятся в Филатовской больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, жизни и здоровью малышей ничто не угрожает."Дети были госпитализированы с целью проведения детоксикационной терапии, чтобы уменьшить повреждающее действие токсического вещества — нефтепродуктов — и проведения полного комплекса обследования. В процессе обследования выраженных проявлений интоксикации детей выявлено не было", — рассказал заведующий отделением токсикологии Дмитрий Долгинов.Выяснилось, что бутылки с водой в дошкольное учреждение поставляет комбинат детского питания, поэтому воспитательница, которая дала малышам попить, ничего не заподозрила. А тара с опасной жидкостью еще с выходных стояла на кухне.Следственный комитет сейчас опрашивает сотрудников дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.