Она позволит пассажирам оплачивать проезд как наличными деньгами, так и безналично - при помощи смарт-карты, банковской картой или через телефон технологией NFC.

Во Владимире собираются внедрить автоматизированную систему оплаты проезда на общественном транспорте. Она позволит пассажирам оплачивать проезд как наличными деньгами, так и безналично - при помощи смарт-карты, банковской картой или через телефон технологией NFC. Впрочем, на начальном этапе внедрения системы в салонах автобусов и троллейбусов будут работать привычные кондукторы с переносными валидаторами. К устройству нужно будет приложить карту, и он выдаст бумажный билет, подтверждающий оплату проезда. Если пассажир решит оплатить проезд за наличные, то кондуктор примет деньги, вставит в валидатор свою служебную карту и выдаст пассажиру бумажный билет.В свою очередь, перевозчики получат прозрачный электронный учет наличной и безналичной оплаты проезда, а также мониторинг количества перевезенных пассажиров в разные дни недели с указанием времени максимального и минимального пассажиропотока. Это позволит оптимизировать маршрутную сеть и более рационально использовать подвижной состав. Кроме того, система даст возможность учитывать количество поездок льготников, благодаря чему можно рассчитывать на экономию бюджетных средств.Важно, что для пассажиров, приобретающих льготные или социальные проездные билеты, ничего принципиально не изменится. Они получат именную карту, которую смогут ежемесячно пополнять на сумму, равную стоимости социального проездного.Введение автоматизированной системы будет сопровождаться разъяснительной кампанией с привлечением волонтеров. Планируется, что вместе с кондукторами они будут рассказывать о нюансах электронной оплаты, отвечая на вопросы пассажиров прямо в салонах автобусов и троллейбусов.