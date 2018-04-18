Вода наступает. В регионе продолжается период весеннего половодья. Из берегов вышли все крупные реки области, в зоне подтопления населенные пункты сразу в нескольких районах. Спасатели, чтобы оценить ситуацию регулярно совершают аэроразведки. Сегодня на борту вертолета МЧС побывала и наша съемочная группа. Подробности у Валерии Саенко.

Валерия Саенко, корреспондент 6 канала: Три с половиной часа, чтобы облететь всю область. С борта вертолета сотрудники МЧС контролируют ход весеннего половодья. В каждом районе проверяют разливы на реках области.Внимание спасателей к сложным участкам. В этом году половодье выдалось масштабное, таких разливов рек в области не было с 2011 года. Самая сложная ситуация на востоке области. Здесь кроме Клязьмы течет река Тара. Полноводное русло питают снега Ивановской области. Из-за разлива отрезанными оказались сразу несколько деревень. Зимой на этой территории уже сносило понтонную переправу через Клязьму. Тогда без контакта с внешним миром остались сразу 700 человек. К разгулу стихии на этот раз вовремя подготовились и жители, и спасатели.Олег Лэхов, начальник отдела мониторинга и прогнозирования регионального МЧС: Понтонный мост снят, и проводятся все необходимые превентивные мероприятия. Лодочная переправа там работает, имеется отдельный пожарный пост. Есть даже отселенные люди, которые согласились на время переехать в пункты временного размещения. По медикаментам, я думаю, там также все выполнено.В пунктах временного размещения в Вязниковском районе живут единицы. В отрезанной от большой земли зоне не подтопило ни одного приусадебного участка. Но ситуация может измениться. Уровень воды в Клязьме поднимается каждый день на 15-20 сантиметров. Динамика не изменится как минимум еще неделю. Зона затопления есть и в других районах области.Валерия Саенко, корреспондент 6 канала: Сейчас вертолет МЧС пролетает территорию Судогодского разлива. Здесь из берегов вышла река Судогда. Подтопленными остаются 7 приусадебных участков.Но в Судогде ситуация постепенно нормализуется. Раньше в зоне подтопления было 20 участков. Вода уходит медленно, каждый день уровень сокращается всего на 3-5 сантиметров. Войти реке в привычное русло мешает в том числе и погода. На уровень воды влияют даже похолодание и дожди. Но спасатели уверяют, паниковать не стоит. Половодье в этом году никому не навредит.Олег Лэхов, начальник отдела мониторинга и прогнозирования регионального МЧС: Подтопление приусадебных участков не ограничивает жизнедеятельность населения, мы просто держим эти мероприятия на контроле, чтобы вода не подошла к домам и не было дискомфорта для населения. У нас предусмотрены все превентивные мероприятия, выполненные на территориях. Имеются пункты временного размещения, с жителями проведена работа.Но от контроля спасатели не отказываются. За ходом половодья дважды в неделю будет следить аэроразведка. На высоте в 200 метров специалисты осматривают все сложные участки: вот, к примеру, территория Оки в Муроме, река вышла в пойменную часть, но никому не угрожает. Ситуацию с половодьем контролируют также беспилотники и наземные группы спасателей. Следить приходится и за лесными пожарами. Особый противопожарный период начался в области уже 16 апреля. Правда, сейчас из-за ухудшения погоды от лесного огня и пала травы не осталось и следа.