У наследницы музыканта состоялся серьезный разговор с актрисой. После этого и было принято решение.

У наследницы музыканта состоялся серьезный разговор с актрисой. После этого и было принято решение.Младшая дочь музыканта Валерия Сюткина Виола живет и учится во Франции. "Она оканчивает Сорбонну по специальности "режиссура театра". До этого получила диплом в Американском университете в Париже по специальности "история искусств и театра". Для поступления в Сорбонну пришлось потрудиться: большой конкурс – 20 человек на место, обучение на французском языке. Ее мечта – ставить спектакли по всему миру, писать сценарии и критические статьи", – говорит Сюткин.Но разве у нас нет своих театральных школ? По словам Сюткина, в далекие края дочка отправилась после серьезного разговора с худруком театра "Современник" Галиной Волчек. "Виола окончила школу рано и хотела поступать в один из наших театральных вузов. Спросила совета у Галины Борисовны: "Как Вы думаете, куда мне поступать?" На что получила ответ: "Поучись в разных театральных мировых школах, наберись опыта. Для того чтобы что-то поменять в театре, нужен свежий взгляд. А здесь тебя, боюсь, как девушку с хорошими внешними данными научат бегать по сериалам, и ты можешь сбиться с пути. Ну а потом возвращайся на родину и меняй", – цитирует музыкантаСюткин уверяет, что никакой протекции дочери не оказывает – она всего добивается своими силами. "Чем я могу ей помочь? Конечно, в России мне легче помочь дочери: хотя бы показать ее нужным людям, договориться с режиссерами о том, чтобы они уделили ей внимание. Но только это, а дальше все сама. Никакой блат не поможет ни в балете, ни на сцене. Если нет таланта, нет перспективы", – убежден артист.