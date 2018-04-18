Трое волгоградцев убили 37-летнего приятеля, признавшегося в том, что подсыпал им наркотики в стаканы с водкой. Тело они расчленили и упаковали останки в пакеты, которые в тот же день разбросали по территории садового товарищества.

Трое волгоградцев убили 37-летнего приятеля, признавшегося в том, что подсыпал им наркотики в стаканы с водкой. Тело они расчленили и упаковали останки в пакеты, которые в тот же день разбросали по территории садового товарищества, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.В минувшую субботу мужчина отправился в офис к своему приятелю в поселок Латошинка Тракторозаводского района города, где они принялись что-то отмечать. Немногим позже к ним присоединись трое товарищей, так что дым стоял коромыслом. Изрядно выпивший волгоградец неожиданно признался в том, что подсыпал в стаканы собутыльников наркотики, но если ему эти действия показались шуточными, то вот приятели сочли их оскорбительными.Воспитательная беседа моментально переросла в рукоприкладство, но поскольку шутник сопротивлялся, обиженные коллеги связали ему руки и ноги, а рот заклеили скотчем, после чего принялись избивать. В ход пошел и подвернувшийся под горячую руку нож, которым мужчине перерезали горло. Понимание, что они совершили убийство, пришло к приятелям только после того, как пол офиса оказался залит кровью.Коллегиально они приняли решение избавиться от тела: расчленив и расфасовав останки по пакетам, он тем же вечером вывезли их из посещения на машине и выбросили на территории садового товарищества. Там их 15 апреля и нашли дачники, а в одной из упаковок следователи обнаружили и орудие убийства.Выйти на след подозреваемых не составило труда, в среду суд отправил троих из них под стражу. Что это был за наркотик и почему на свободе остался четвертый участник расправы, ведомство не уточняет.