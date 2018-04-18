Четверо детей попали в больницу после урока физкультуры в одном из детских учреждений Москвы. Воспитательница напоила страдающих от жажды ребят растворителем Уайт-спирит.

Четверо детей попали в больницу после урока физкультуры водном из детских учреждений Москвы. Воспитательница напоила страдающих от жаждыребят растворителем "Уайт-спирит".Вызовом скорой помощи окончились занятия по физподготовке в столичном детском саду.Ребята просили пить, и воспитательница взяла со стола на кухне бутылку с водой.Оказалось, обычный на вид сосуд содержал не совсем обычную жидкость.Позже, когда четверо воспитанников детсада уже отправились вбольницу, выяснилось следующее. Другой воспитательнице понадобилось вывестипятна со своей одежды, для чего она растворила в воде бензиновый растворитель"Уайт-спирит". Не задумываясь о возможных последствиях, женщинаоставила бутылку на столе.Питьевую воду поставляет в дошкольное учреждение комбинатдетского питания. Увидев знакомую бутылку на столе, физрук даже не задумалась,что в ней может быть что-то другое, кроме воды. Однако состояние детей внезапноухудшилось.Следственный комитет уже начал проверку по факту отравлениядетей. По данным СК, опрашиваются все сотрудники учреждения. Как сообщается, состояниедетей удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает, передает радио "Говорит Москва".Ранее Dni.Ru сообщали о том, что в одной из московских школ случилось ЧП. Стало плохо сразу шестерым ученикам: у них обострились врожденные заболевания. Еще у одного ребенка проявилось биполярное расстройство личности. Врачи списали резкое ухудшение здоровья на изменение погоды. Школьников сняли с занятий