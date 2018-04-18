Дональду Трампу урежут полномочия. Конгресс решил ограничить
волю президента США в принятии решений о военных действиях за рубежом.
Дональду Трампу урежут полномочия. Конгресс решил ограничить
волю президента США в принятии решений о военных действиях за рубежом.
Американские сенаторы возмущены тем, что Трамп нанес удар по
Сирии 14 апреля, не спросив позволения Конгресса. С предложением ограничить президента
в принятии таких решений выступили не только его извечные противники – демократы,
но и однопартийцы лидера – республиканцы.
Парламентарии подготовили законопроект, который касается
возможности применять военную силу против террористических группировок за
рубежом. Усилия по обновлению этих полномочий предпринимались в течение многих
лет, заявил глава Комитета Сената США по международным делам Боб Коркер.
"Хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы
достигли соглашения, которое рассмотрит комитет", – написал сенатор на своей
.
Законопроект должен заменить собой закон от 2001 и 2002
годов, разрешающий использование военной силы за границей. Первый был принят
после терактов 11 сентября, второй – перед операцией США в Ираке. Американские
президенты иногда обращаются к конгрессу за разрешением на применение военной
силы, но часто обходятся без этого.
Сенаторы надеются, что документ позволит достичь баланса
между эффективной борьбой США против террористов и более сильной ролью
Конгресса в решении этих вопросов. Голосование и внесение поправок в
предложенную резолюцию намечено на 23 апреля.
Серию ракетных ударов США, Британия и Франция нанесли по
Сирии в ночь на 14 апреля. Они оправдали
это якобы имевшей место химической атакой в Восточной Гуте. Россия опровергла
данные о применении химоружия и назвала удар коалиции актом агрессии.