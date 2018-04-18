Дональду Трампу урежут полномочия. Конгресс решил ограничить волю президента США в принятии решений о военных действиях за рубежом.

Дональду Трампу урежут полномочия. Конгресс решил ограничитьволю президента США в принятии решений о военных действиях за рубежом.Американские сенаторы возмущены тем, что Трамп нанес удар поСирии 14 апреля, не спросив позволения Конгресса. С предложением ограничить президентав принятии таких решений выступили не только его извечные противники – демократы,но и однопартийцы лидера – республиканцы.Парламентарии подготовили законопроект, который касаетсявозможности применять военную силу против террористических группировок зарубежом. Усилия по обновлению этих полномочий предпринимались в течение многихлет, заявил глава Комитета Сената США по международным делам Боб Коркер."Хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мыдостигли соглашения, которое рассмотрит комитет", – написал сенатор на своейЗаконопроект должен заменить собой закон от 2001 и 2002годов, разрешающий использование военной силы за границей. Первый был принятпосле терактов 11 сентября, второй – перед операцией США в Ираке. Американскиепрезиденты иногда обращаются к конгрессу за разрешением на применение военнойсилы, но часто обходятся без этого.Сенаторы надеются, что документ позволит достичь балансамежду эффективной борьбой США против террористов и более сильной рольюКонгресса в решении этих вопросов. Голосование и внесение поправок впредложенную резолюцию намечено на 23 апреля.Серию ракетных ударов США, Британия и Франция нанесли поСирии в ночь на 14 апреля. Они оправдалиэто якобы имевшей место химической атакой в Восточной Гуте. Россия опровергладанные о применении химоружия и назвала удар коалиции актом агрессии.