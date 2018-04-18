Слухи о подготовке нападения на одну из городских школ поползли по Стерлитамаку еще три дня назад. Подростки предупреждали руководство учебных заведений и полицию, однако те никаких мер не приняли.

Слухи о подготовке нападения на одну из городских школ поползлипо Стерлитамаку еще три дня назад. Подростки предупреждалируководство учебных заведений и полицию, однако те никаких мер не приняли.Пользователь Сети под ником Август Кошмаров еще15 апреля рекомендовал одной из школьниц не ходить на уроки. Он рассказал, чтособирается устроить нападение – не стрельбу, но поножовщину с поджогом. Анонимназывал и дату: написал, что 16 апреля у него день рождения, и он хочетсделать себе "подарок".Переписка разошлась по школьным чатам. Подростки отнеслись кугрозам серьезно. Они не знали, в какой именно школе может произойти трагедия,и многие решили не посещать пока занятия. Но прежде рассказали об угрозах учителям."У нас все были в курсе,что что-то готовится – начиная от школьников и заканчивая директором. То жесамое было в другой школе. 16 апреля человек десять из моего класса просто невышли на уроки, потому что боялись нападения. Мы ведь не знали, в какой школеэто произойдет. Родителям мы тоже, конечно, сообщили", – рассказала "Комсомольскойправде" одна из учениц.По словам учащихся, взрослые их успокоили и пообещали "всерешить", однако ничего не предприняли. После ЧП в учебныхзаведениях города стали устанавливать турникеты, рассказывают дети.Девятиклассник 18 апреля зашел в кабинет информатики, где шел урок. Подросток ударил ножом педагога и одноклассницу, затем разлил в классе бензин и поджег. Школьники спрятались в подсобном помещении, а одна девочка, испугавшись пожара, выпрыгнула в окно на втором этаже. Учительница хотела защитить детей, но была ранена. Нападавший попытался покончить с собой.Всех пострадавших доставили в больницу №1 Стерлитамака. По оценкам врачей, они в состоянии средней тяжести, учительницу отправили на операцию, сообщает