Слухи о подготовке нападения на одну из городских школ поползли
по Стерлитамаку еще три дня назад. Подростки предупреждали
руководство учебных заведений и полицию, однако те никаких мер не приняли.
Слухи о подготовке нападения на одну из городских школ поползли
по Стерлитамаку еще три дня назад. Подростки предупреждали
руководство учебных заведений и полицию, однако те никаких мер не приняли.
Пользователь Сети под ником Август Кошмаров еще
15 апреля рекомендовал одной из школьниц не ходить на уроки. Он рассказал, что
собирается устроить нападение – не стрельбу, но поножовщину с поджогом. Аноним
называл и дату: написал, что 16 апреля у него день рождения, и он хочет
сделать себе "подарок".
Переписка разошлась по школьным чатам. Подростки отнеслись к
угрозам серьезно. Они не знали, в какой именно школе может произойти трагедия,
и многие решили не посещать пока занятия. Но прежде рассказали об угрозах учителям.
"У нас все были в курсе,
что что-то готовится – начиная от школьников и заканчивая директором. То же
самое было в другой школе. 16 апреля человек десять из моего класса просто не
вышли на уроки, потому что боялись нападения. Мы ведь не знали, в какой школе
это произойдет. Родителям мы тоже, конечно, сообщили", – рассказала "Комсомольской
правде" одна из учениц.
По словам учащихся, взрослые их успокоили и пообещали "все
решить", однако ничего не предприняли. После ЧП в учебных
заведениях города стали устанавливать турникеты, рассказывают дети.
Девятиклассник 18 апреля зашел в кабинет информатики, где шел урок. Подросток ударил ножом педагога и одноклассницу, затем разлил в классе бензин и поджег. Школьники спрятались в подсобном помещении, а одна девочка, испугавшись пожара, выпрыгнула в окно на втором этаже. Учительница хотела защитить детей, но была ранена. Нападавший попытался покончить с собой.
Всех пострадавших доставили в больницу №1 Стерлитамака. По оценкам врачей, они в состоянии средней тяжести, учительницу отправили на операцию, сообщает