Слухи о подготовке нападения на одну из городских школ поползли по башкирскому Стерлитамаку еще три дня назад. Подростки предупреждали руководство учебных заведений и полицию, однако те никаких мер не предприняли.

Слухи о подготовке нападения на одну из городских школ поползлипо башкирскому Стерлитамаку еще три дня назад. Подростки предупреждалируководство учебных заведений и полицию, однако те никаких мер не предприняли.Пользователь сети под ником "Август Кошмаров" еще15 апреля рекомендовал одной из школьниц не ходить на уроки. Он рассказал, чтособирается устроить нападение – не стрельбу, но поножовщину с поджогом. Анонимназывал и дату нападения: писал, что 16 апреля у него день рождения, и он хочетсделать себе "подарок".Переписка разошлась по школьным чатам. Подростки отнеслись кугрозам серьезно. Они не знали, в какой именно школе может произойти трагедия,и многие решили не посещать пока занятия. Но прежде рассказали об угрозах своимучителям."Я учусь в 30-й школе Стерлитамака. У нас все были в курсе,что что-то готовится. Начиная от школьников и заканчивая директором. То жесамое было в 31-й школе. 16 апреля человек десять из моего класса просто невышли на уроки, потому что боялись нападения. Мы ведь не знали, в какой школеэто произойдет. Родителям мы тоже, конечно, сообщили", – рассказала "Комсомольскойправде" одна из учениц.По словам учащихся, взрослые их успокоили и пообещали "всерешить" – однако ничего не предприняли. Теперь, уже после ЧП, в учебныхзаведениях города стали устанавливать турникеты, рассказывают дети.Ученик девятого класса 18 апреля зашел в кабинет информатики, где у его класса был урок. Подросток ударил ножом учительницу и ученицу, а затем разлил в классе бензин и поджег. Ученики спрятались в подсобном помещении, а одна девочка, испугавшись пожара, выпрыгнула в окно второго этажа. Учительница хотела защитить детей, но была ранена. Нападавший попытался покончить с собой.Всех пострадавших доставили в больницу № 1 Стерлитамака. По оценкам врачей, они в состоянии средней тяжести, учительницу отправили на операцию, сообщает